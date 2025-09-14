Die Schlabach-Elf hielt gegen den Favoriten gut mit, konnte beste Chancen aber nicht für sich nutzen. Am Ende hatte der Gegner mehr entgegenzusetzen – und ließ dabei auch zwei Elfmeter liegen..

„Ich bin zufrieden. Es war ein gutes Spiel, gerade in der ersten Halbzeit sogar ein sehr gutes“, sagte Timo Schlabach, Trainer der SG Mudersbach/Brachbach. Das Einzige, das am Sonntagnachmittag nicht stimmte, war das Ergebnis. Denn die SG unterlag im Heimspiel in Brachbach der VSV Wenden mit 1:4 (1:1). „Wir haben uns wieder einmal nicht belohnt“, so Schlabach.

Das Spiel gegen den Tabellenzweiten, der mit vier Siegen aus fünf Spielen angereist war, begann äußerst schlecht. Nach einem Eckball der Gäste hatte Mudersbachs Torwart Florian Hautzel den Ball bereits in den Händen, als er ihn aus den Händen gleiten ließ und ins eigene Tor bugsierte (2.). Die Schlabach-Elf zeigte sich nicht geschockt, sondern arbeitete sich in die Partie gegen den Favoriten herein. „Sie haben es echt gut gemacht“, lobte Schlabach seine Spieler. Immer wieder versuchten sie es über die Außen. So auch in der 23. Minute, als eine Flanke Mittelstürmer David Floris fand, der ausglich. „Gerade in der ersten Halbzeit müssen wir mit einer Führung in die Pause gehen“, so Schlabach.

Wenden kann entscheidend nachlegen

Es blieb beim 1:1, aber auch nach dem Halbzeitpfiff hielten die Mudersbacher das Tempo hoch. Erst nach knapp einer Stunde ließen die Kräfte nach. „Bis dahin hätte sich keiner beschweren dürfen, wenn wir da führen“, fand Schlabach. „Spieler wie Mathis Füllengraben, Jan Pfeifer und Malte Döbbelin waren drei Wochen nicht da, da fehlt noch die Fitness.“ Der Gegner wiederum konnte Spieler einwechseln, „die vermutlich bei allen anderen Teams Stammspieler wären“, so Schlabach.

Und so erhöhte Wenden noch einmal das Tempo und ging in der 70. Minute durch Mijat Tomic in Führung. Jan Kemper (89.) und Dominic Kruse (90.+2) erhöhten in der Schlussphase noch bis auf 1:4. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die VSV zwei Elfmeter (Hautzel hält, ein anderer verfehlte das Tor) nicht für sich nutzen konnten. „Das Ergebnis fällt definitiv zwei Tore zu hoch aus“, kommentierte Schlabach.

SG Mudersbach/Brachbach: Hautzel - Tizon-Gomez, Kempf, Döbbelin, Schütz (55. Adanic) – Heidrich, Dreker, Füllengraben (78. Nickel), Pfeifer (82. Otto), Zips - Floris.