Die SG Mudersbach/Brachbach empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den Kiersper SC zum letzten Spiel der Saison. Für die Mudersbacher steht dabei nicht der Fußball, sondern die Verabschiedungen langjähriger Spieler im Vordergrund. Sportlich geht es für beide Mannschaften um nichts mehr, der Kiersper SC ist zwei Plätze und 12 Punkte in der Tabelle vor den Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach. Beide Teams werden auch in der kommenden Spielzeit in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) an den Start gehen. Dennoch will die SG das letzte Heimspiel der Saison gewinnen.

„Wir wollen natürlich die Saison mit einem Heimsieg beenden“, gibt der Mudersbacher Trainer Timo Schlabach die Marschroute vor. „Danach gehts dann um die Verabschiedungen unserer langjährigen Spieler, die den Verein verlassen oder die Schuhe an den Nagel hängen. Da sind schon einige Urgesteine dabei, die jahrelang für unseren Verein aufgelaufen sind. Die wollen wir natürlich dann auch gebührend verabschieden“, erklärt Schlabach das Ziel für Sonntag.

Das Hinspiel zwischen beiden Teams endete 3:3. Dass es auch am Sonntag schwer werden wird, weiß Schlabach. „Grundsätzlich ist das ein sehr guter Gegner, den man auch nächstes Jahr auf der Rechnung haben muss, wenn es um den Aufstieg geht“, findet der SG-Trainer lobende Worte für den kommenden Gegner. „Es geht natürlich in dem Spiel um nichts mehr, aber da es das letzte ist, gehe ich davon aus, dass der Kiersper SC auch unbedingt gewinnen will“, erklärt Schlabach. „Da kommt ein guter Gegner auf uns zu, der auch im Hinspiel schon gezeigt hat, wie viel Qualität er hat“, so der 44-Jährige.

Um die Saison am Sonntagnachmittag gebührend ausklingen zu lassen, brauch die SG „vollen Fokus und Konzentration von der ersten bis zur letzten Minute“. Auch den Fans wollen die Mudersbacher einen versöhnlichen Saisonabschluss bieten und ein „schönes Spiel zeigen“.