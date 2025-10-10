Marius Dreker kehrt zurück Mudersbach will sich im Tabellenmittelfeld festsetzen 10.10.2025, 13:55 Uhr

i Mudersbachs Stürmer David Floris (in Blau) ist in den letzten Wochen gut in Form. Trifft er auch im Heimspiel gegen den TuS Plettenberg ins Schwarze? Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen will die SG Mudersbach/Brachbach im Heimspiel gegen den TuS Plettenberg einen Dreier holen, um den Abstiegskampf fürs Erste vergessen zu können. Zudem freut sich die SG über einen Rückkehrer.

Die SG Mudersbach/Brachbach ist in den letzten Wochen gut drauf. Am Sonntag, 15 Uhr, empfängt die SG in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) den TuS Plettenberg zum Heimspiel auf dem Mudersbacher Hybridrasen. Das Team um Trainer Timo Schlabach will den Abstand zu den Gästen in der Tabelle vergrößern und sich im Tabellenmittelfeld der Liga festsetzen.







