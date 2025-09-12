Zweimal ging die Schlabach-Elf zuletzt als Sieger vom Platz. Das Selbstvertrauen ist groß. Der Gegner aus Wenden ist allerdings ebenfalls gut drauf und konnte zuletzt vier Siege in Folge feiern. Der Tabellenzweite wird in Brachbach der Favorit sein.

Im Duell zweier formstarker Mannschaften in der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) wird die SG Mudersbach/Brachbach auf dem heimischen Rasen in Brachbach gegen die VSV Wenden (So., 15 Uhr) nicht als Favorit in die Partie gehen. Zu stark erscheint der kommende Gegner, der fünf Punkte vor der Elf von Trainer Timo Schlabach auf Rang zwei steht und damit erster Verfolger von Spitzenreiter Rot-Weiß Hünsborn ist. Verstecken wollen sich die Gastgeber aber nicht und stattdessen von den beiden jüngsten Siegen zehren.

„Es wird schwer. Wenden ist sicherlich eine der drei besten Mannschaften in dieser Liga“, zollt Schlabach dem kommenden Gegner Respekt. „Nichtdestotrotz“, fährt der 44-Jährige fort, „haben wir die letzten beiden Spiele gewonnen und wollen auch am Sonntag punkten“. Dafür müsse man sich aber weiter verbessern. „Noch weniger Fehler“ müsse seine Mannschaft gegen das Top-Team machen. Der Trainer weiß, was auf seine Mannen zu kommt. „Wir wissen, dass sie gute Eins-gegen-eins-Spieler haben, daher müssen wir versuchen, die Räume eng zu machen.“

Wenden verlor nur gegen den Spitzenreiter

Vier Siege aus fünf Spielen weist die Saisonbilanz der Vereinigten Sport Vereine aus Wenden auf. Einzig das Auftaktspiel gegen den Tabellenführer Rot-Weiß Hünsborn ging mit 1:3 verloren. Der Rückstand auf Rot-Weiß, auf die die Schlabach-Elf in fast genau einem Monat trifft, beträgt aber nur einen Punkt. Die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach können mit ihren sieben Punkten und Platz neun zufrieden sein. Gegen einen Überraschungserfolg gegen Wenden hätte sicher keine etwas einzuwenden.

Vielleicht kann Schlabach dazu auch wieder auf den ein oder anderen zuletzt angeschlagenen Spieler zurückgreifen. „Wir werden aber kein Risiko eingehen. Dann sind sie eben erst nächstes Spiel wieder dabei“, so Schlabach, der sich aber freut: „Die Personaldecke wird jedenfalls wieder besser.“