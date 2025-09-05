Die SG Mudersbach/Brachbach muss in der Fußball-Bezirksliga Westfalen auswärts beim SV Rothemühle dran. Die Vorzeichen könnten aus SG-Sicht besser sein. Dennoch will Trainer Timo Schlabach eine bessere Leistung als in der Vorwoche sehen.

Die SG Mudersbach/Brachbach will nach dem ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) gegen den SV Heggen nachlegen. Mit der Siegeseuphorie reist das Team von Trainer Timo Schlabach am Sonntag, 15 Uhr, zum SV Rothemühle nach Wenden. Dabei könnten die Vorzeichen für die SG besser stehen. Zum ohnehin schon kleinen Kader kommt jetzt noch der Mittelfußbruch, den sich Ruben Steinau zugezogen hat. Dieser wird voraussichtlich für mehrere Monate fehlen. Hinter zwei anderen Akteuren stehen für Sonntag noch Fragezeichen.

Was den Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach Hoffnung machen dürfte: Beim letzten Vergleich gegen den SV Rothemühle behielten die Mudersbacher im eigenen Stadion mit 3:0 die Oberhand. Am Sonntag sind sie allerdings auswärts gefordert. „Das ist ein sehr erfahrener Gegner, der sehr heimstark ist. Wir fahren aber natürlich dennoch mit dem Ziel nach Wenden dort zu punkten. Wir wollen eine bessere Leistung abrufen als letzte Woche. Auch wenn wir gewonnen haben, war das fußballerisch absolut kein Augenschmaus“, erinnert sich der Schlabach zurück.

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

„Rothemühle hat viele erfahrene Spieler, die schon jahrelang da Fußball spielen. Das macht die Sache dann auch nicht leichter, wenn du auf eine so eingeschworene Mannschaft triffst. Wir müssen und wollen ein anderes Gesicht zeigen als letzte Woche und an die Leistungen aus den ersten Wochen der Saison anknüpfen“, gibt Schlabach als Ziel vor. „Dann schauen wir mal, was dabei rumkommt“, so der 44-Jährige.

In der Tabelle steht die SG Mudersbach/Brachbach nach vier Spielen auf Platz elf. Ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbuchte die SG zum Start in die Saison. Der Gegner aus Rothemühle konnte zwei Spiele gewinnen, spielte ein Mal Unentschieden und verlor eine Begegnung. Wenn es nach Trainer Schlabach geht, darf seine SG gerne die nächsten Zähler aus Rothemühle entführen.