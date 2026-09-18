Die SG Mudersbach/Brachbach unterlag im Pokalfight nach Elfmeter-Lotterie. Liga-Konkurrent Eiserfeld zeigte sich nervenstärker vom Punkt. Die Ungeschlagen-Serie in der Liga soll dagegen am Sonntag fortgesetzt werden.
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Bereits am Donnerstagabend war die SG Mudersbach/Brachbach auswärts in der ersten Runde des Kreispokals beim Liga-Konkurrenten FC Eiserfeld gefordert. Nachdem das Spiel vor drei Wochen aufgrund des Flutlicht-Ausfalls abgebrochen worden war, musste die SG erneut in Eiserfeld antreten.