Pokal-Aus gegen Eiserfeld Mudersbach will in Altenhof weiter ungeschlagen bleiben Jona Heck 18.09.2026, 12:29 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach (in Weiß) muss am Sonntag zum schwierigen Auswärtsspiel nach Altenhof. Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach unterlag im Pokalfight nach Elfmeter-Lotterie. Liga-Konkurrent Eiserfeld zeigte sich nervenstärker vom Punkt. Die Ungeschlagen-Serie in der Liga soll dagegen am Sonntag fortgesetzt werden.

Bereits am Donnerstagabend war die SG Mudersbach/Brachbach auswärts in der ersten Runde des Kreispokals beim Liga-Konkurrenten FC Eiserfeld gefordert. Nachdem das Spiel vor drei Wochen aufgrund des Flutlicht-Ausfalls abgebrochen worden war, musste die SG erneut in Eiserfeld antreten.







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