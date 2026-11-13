Rüblinghausen zu Gast
Mudersbach will im Topspiel einen Heimsieg feiern
Die SG Mudersbach (in Weiß) will gegen den VfR Rüblinghausen alles geben, um den Heimsieg im Meisterrennen einzufahren.
Die SG Mudersbach (in Weiß) will gegen den VfR Rüblinghausen alles geben, um den Heimsieg im Meisterrennen einzufahren.
Manfred Böhmer/balu

In der Bezirksliga Westfalen stehen fünf Teams punktgleich an der Spitze. Im Heimspiel gegen Rüblinghausen will die SG Mudersbach/Brachbach den ersten Konkurrenten hinter sich lassen.

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In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) ist der Kampf um die Tabellenspitze spannend wie nie. Gleich fünf Teams stehen punktgleich auf den Plätzen eins bis fünf. Mit dabei auch die SG Mudersbach/Brachbach und der VfR Rüblinghausen, die am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Rasenplatz in Brachbach aufeinandertreffen.
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