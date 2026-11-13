In der Bezirksliga Westfalen stehen fünf Teams punktgleich an der Spitze. Im Heimspiel gegen Rüblinghausen will die SG Mudersbach/Brachbach den ersten Konkurrenten hinter sich lassen.
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In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) ist der Kampf um die Tabellenspitze spannend wie nie. Gleich fünf Teams stehen punktgleich auf den Plätzen eins bis fünf. Mit dabei auch die SG Mudersbach/Brachbach und der VfR Rüblinghausen, die am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Rasenplatz in Brachbach aufeinandertreffen.