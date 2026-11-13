Rüblinghausen zu Gast Mudersbach will im Topspiel einen Heimsieg feiern Jona Heck 13.11.2026, 12:22 Uhr

i Die SG Mudersbach (in Weiß) will gegen den VfR Rüblinghausen alles geben, um den Heimsieg im Meisterrennen einzufahren. Manfred Böhmer/balu

In der Bezirksliga Westfalen stehen fünf Teams punktgleich an der Spitze. Im Heimspiel gegen Rüblinghausen will die SG Mudersbach/Brachbach den ersten Konkurrenten hinter sich lassen.

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) ist der Kampf um die Tabellenspitze spannend wie nie. Gleich fünf Teams stehen punktgleich auf den Plätzen eins bis fünf. Mit dabei auch die SG Mudersbach/Brachbach und der VfR Rüblinghausen, die am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Rasenplatz in Brachbach aufeinandertreffen.







Artikel teilen

Artikel teilen