Ottfingen ist zu Gast Mudersbach will endlich noch mal einen Heimsieg Jona Heck 14.05.2026, 09:42 Uhr

i Auf ihren Top-Stürmer David Floris (in Blau) muss die SG Mudersbach/Brachbach im Heimspiel gegen den SV Ottfingen verzichten. Manfred Böhmer/balu

Für beide Teams geht es in der laufenden Saison um nichts mehr, dennoch ist das Ziel klar. Die SG Mudersbach/Brachbach will im Heimspiel gegen den SV Ottfingen drei Punkte in Brachbach behalten.

Bereits am Freitagabend, 19 Uhr, empfängt die SG Mudersbach/Brachbach den SV Ottfingen in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) zum Spiel um „die goldene Ananas“. Die Mudersbacher haben seit der letzten Woche den Klassenverbleib sicher, Ottfingen ist die gesamte Saison über im oberen Mittelfeld der Tabelle, nach oben und unten geht nicht mehr viel.







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