Gegner Gerlingen im Aufwind Mudersbach will Duell gegen Tabellennachbarn gewinnen Jona Heck 27.03.2026, 12:06 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Die SG Mudersbach/Brachbach will im direkten Duell gegen den Tabellennachbarn aus Gerlingen Wiedergutmachung für die letzten zwei Spiele leisten. Gerlingen kommt mit enormem Rückenwind auf den Brachbacher Rasenplatz.

Am 22. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) empfängt die SG Mudersbach/Brachbach den aktuellen Tabellennachbarn FSV Gerlingen zum direkten Duell auf dem Brachbacher Naturrasenplatz. Der Anstoß erfolgt am Sonntag, 15 Uhr. Während die SG um Trainer Timo Schlabach in der Vorwoche eine 0:5-Klatsche gegen den Aufstiegskandidaten aus Wenden hinnehmen musste, sieht die Welt bei Gerlingen ganz anders aus.







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