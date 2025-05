In der Fußball-Bezirksliga (Staffel 5) geht es für die SG Mudersbach/Brachbach um nichts mehr. Am vorletzten Spieltag der Saison steht das letzte Auswärtsspiel für die SG an. Gegen Türkiyemspor Plettenberg geht es um die „goldene Ananas“, da auch Plettenberg in der kommenden Spielzeit sicherer Bezirksligist ist. Dennoch will SG-Trainer Timo Schlabach einen Auswärtsdreier holen, um den Spielern, die den Verein verlassen oder gar ihre Karriere beenden, „einen schönen Abschied zu bieten“.

Das Hinspiel konnten die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach auf heimischem Platz souverän mit 6:0 gewinnen. Dass es am Sonntag nicht so leicht werden wird, weiß Trainer Schlabach. „Wir müssen auf jeden Fall alles reinwerfen, um drei Punkte zu holen. Das wird ein unangenehmes Spiel für uns werden, gerade mit Blick auf die Personalsituation.“ Weiterhin fehlen der SG Malte Döbbelin und Sebastian Schmökel. Eventuell kommt Nikolai Heidrich zurück in den Kader. „Personell ist das aktuell schon hart, die lange und intensive Saison macht sich bemerkbar“, erklärt Schlabach.

„Wir wollen den Jungs, die ihre Schuhe an den Nagel hängen, einen Auswärtsdreier zum Abschluss schenken.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

„Wir wollen natürlich an die zweite Halbzeit aus der letzten Woche anknüpfen. Da haben wir Kampf, Wille und Moral gezeigt“, erinnert der Mudersbacher Trainer sich zurück. „Das brauchen wir in Plettenberg genauso, ansonsten wird es schwer mit den drei Punkten“, betont er. Eine Sache ist für ihn besonders wichtig: „Wir wollen denen, die nach der Saison bei uns aufhören, ein schönes Abschiedsgeschenk machen. Das fände ich persönlich schön und steht auf der Agenda. Wir wollen den Jungs, die ihre Schuhe an den Nagel hängen, einen Auswärtsdreier zum Abschluss schenken.“

Plettenberg steht mit 29 Punkten auf Rang 12 der Tabelle und kann bei zwei ausstehenden Spielen und sieben Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nicht mehr eingeholt werden. Die SG hingegen will alles daran setzen, die „goldene Ananas“ nach Mudersbach zu holen.