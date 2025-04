Mudersbach will den nächsten Favoriten ärgern

Die SG Mudersbach/Brachbach empfängt am Freitagabend den Tabellenführer, den TSV Weißtal, zum Flutlichtspiel auf dem Brachbacher Rasenplatz. Die Mudersbacher gehen aufgrund der Tabellensituation in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) als Außenseiter in die Partie. Im Hinspiel konnte sich der TSV auf heimischem Platz knapp mit 1:0 durchsetzen. Die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach sind seit vier Spielen ungeschlagen und haben diese Saison schon gezeigt, dass sie die Teams, die um den Aufstieg spielen, ärgern können.

„Wir wollen uns mit genau solchen Mannschaften messen“, erklärt Mudersbach-Trainer Timo Schlabach im Vorfeld der Begegnung. „Wir wollen den dritten von vier Aufstiegsfavoriten ärgern, das muss unser Ziel sein“, betont er weiter. Man wolle sich nicht einfach kampflos ergeben, und den Zuschauern einen guten Fight bieten. „Freitagabend, Flutlicht und viele Zuschauer bei gutem Wetter, wir freuen uns einfach auf die Begegnung“, blickt der 44-Jährige voraus.

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Dem vor der Saison gesetzten Ziel, auch in der Spielzeit 2025/2026 in der Bezirksliga zu spielen, ist die SG Mudersbach/Brachbach sehr nah. Bei sechs ausstehenden Spieltagen hat die SG 15 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Unter Umständen könnten die Mudersbacher am Wochenende den Klassenverbleib feiern, wenn die Reserve des SV Germania Salchendorf ihr Spiel verlieren sollte. Dafür müsste die SG aber wenigstens einen Punkt gegen den Tabellenführer aus Weißtal holen.

Dabei helfen sollte der volle Kader. „Alle Spieler sind einsatzbereit und fit“, lässt Schlabach durchblicken. „Wir wollen unsere Ungeschlagen-Serie weiter ausbauen, auch wenn wir gegen den Tabellenführer spielen, der mit Sicherheit eine der besten Mannschaften der Liga hat. Wenn wir alles reinwerfen und so spielen wie die letzten Wochen, können wir das schaffen“, blickt er zuversichtlich voraus.