David Floris trifft vier Mal Mudersbach will den 8:0-Sieg nicht überbewerten Jona Heck 13.04.2026, 11:05 Uhr

i Mudersbachs Trainer Timo Schlabach wollte den Sieg seiner Mannschaft nach dem Spiel nicht überbewerten. Manfred Böhmer/balu

In der Bezirksliga Westfalen triumphiert die SG Mudersbach/Brachbach mit 8:0 gegen das Schlusslicht Türkiyemspor Plettenberg. David Floris glänzt mit vier Treffern. Trainer Timo Schlabach freut sich über den zu Null-Sieg.

Die SG Mudersbach/Brachbach hat ihre Pflichtaufgabe in der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) souverän erfüllt und gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Türkiyemspor Plettenberg mit 8:0 (5:0) gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach ließ zu keiner Zeit der Begegnung Zweifel aufkommen, dass Plettenberg ihnen auch nur im Ansatz gefährlich werden könnte.







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