David Floris trifft vier Mal
Mudersbach will den 8:0-Sieg nicht überbewerten
Mudersbachs Trainer Timo Schlabach wollte den Sieg seiner Mannschaft nach dem Spiel nicht überbewerten.
Mudersbachs Trainer Timo Schlabach wollte den Sieg seiner Mannschaft nach dem Spiel nicht überbewerten.
Manfred Böhmer/balu

In der Bezirksliga Westfalen triumphiert die SG Mudersbach/Brachbach mit 8:0 gegen das Schlusslicht Türkiyemspor Plettenberg. David Floris glänzt mit vier Treffern. Trainer Timo Schlabach freut sich über den zu Null-Sieg.

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Die SG Mudersbach/Brachbach hat ihre Pflichtaufgabe in der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) souverän erfüllt und gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Türkiyemspor Plettenberg mit 8:0 (5:0) gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach ließ zu keiner Zeit der Begegnung Zweifel aufkommen, dass Plettenberg ihnen auch nur im Ansatz gefährlich werden könnte.

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