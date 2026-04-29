Rot-Weiß Hünsborn zu Gast Mudersbach will dem Spitzenreiter Paroli bieten Jona Heck 29.04.2026, 11:11 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

Fußball-Bezirksliga Westfalen: SG Mudersbach/Brachbach fordert Spitzenreiter Rot-Weiß Hünsborn heraus. Verletzungssorgen und der Kampf um Punkte versprechen ein spannendes Match unter Flutlicht.

Bereits am Donnerstagabend, 19.30 Uhr, empfängt die SG Mudersbach/Brachbach den Tabellenführer Rot-Weiß Hünsborn in der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Die Vorzeichen bei der Mannschaft um Trainer Timo Schlabach, für die es in der laufenden Saison um nicht mehr viel geht, stehen alles andere als gut.







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