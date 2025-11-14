Schlabach-Elf spielt auswärts Mudersbach will Abstand auf Gegner Setzen vergrößern 14.11.2025, 11:41 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach (in hellem Blau), hier gegen den Kiersper SC (in dunklem Blau), will am Sonntag nach dem Auswärtsspiel in Setzen jubeln. Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach spielt eine solide und ruhige Saison in der Bezirksliga Westfalen. Mit dem Abstiegskampf hat die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach bisher nichts zutun, der Abstand nach unten soll gegen Setzen vergrößert werden.

Am 15. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) fährt die SG Mudersbach/Brachbach am Sonntag, 15 Uhr, zum Auswärtsspiel beim SV Setzen. Die Mudersbacher spielen eine bisher ruhige Saison und stehen im Mittelfeld der Tabelle. Mit dem recht kleinen Kader, den die SG zur Verfügung hat, hat Trainer Timo Schlabach vor der Saison das Ziel Klassenverbleib ausgerufen.







