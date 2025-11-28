Heimspiel gegen Oberschelden
Mudersbach will 2025 mit einem Sieg beenden
Luca Zips (in Blau) erzielte letzte Woche den vielumjubelten Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit für seine SG Mudersbach/Brachbach gegen den FC Altenhof (in Schwarz). Gegen Oberschelden will die SG erneut jubeln.
Manfred Böhmer/balu

Beide Teams gleichauf in der Tabelle: In der Bezirksliga Westfalen will die SG Mudersbach/Brachbach den Jahresabschluss mit einem Sieg gegen die SG Oberschelden krönen und sich mit einem guten Gefühl in die Winterpause verabschieden.

Zum Abschluss des Kalenderjahres 2025 und gleichzeitig zum Rückrundenauftakt empfängt die SG Mudersbach/Brachbach in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) die SG Oberschelden. Anpfiff der Begegnung ist am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Rasenplatz in Brachbach.

