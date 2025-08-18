Die SG Mudersbach/Brachbach spielte eine überragende Partie gegen den Aufstiegsfavoriten aus Kierspe. Mit einem Elfmeter in letzter Sekunde hatte die SG die Chance auf den Punktgewinn, das Spiel endete auf die bitterste Art und Weise.

Das erste Heimspiel der SG Mudersbach/Brachbach in der neuen Saison der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) hätte für die Gastgeber nicht bitterer enden können. Gegen den Kiersper SC, welcher zu den Aufstiegsfavoriten zählt, verlor das Team von Trainer Timo Schlabach mit 3:4 (1:3). Nachdem die SG den späten Ausgleich erzielte, schlug Kierspe durch einen Standard zurück. In aller letzter Sekunde bekam die SG noch einen Elfmeter zugesprochen. Dieser sprang allerdings vom Innenpfosten in die Arme des Torwarts. Die bittere Niederlage war besiegelt.

„Vorab war es eine extrem starke Leistung von uns. Wir haben den starken Gegner in der zweiten Halbzeit dominiert. Letztendlich ist das einfach eine unverdiente Niederlage“, erklärte Mudersbachs Trainer Timo Schlabach nach der Begegnung. Der Kiersper SC ging in der 17. Minute durch einen Elfmeter von Tayfun Ermis in Führung. „Der Elfmeter war total unnötig“, so Schlabach. Das 2:0 aus Sicht der Gäste erzielte Umut Ali Lermi nach einer schönen Kombination (26.). „Da hat man schon gesehen, dass die Jungs Fußball spielen können“, betonte Schlabach. Die Mudersbacher Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Luca Zips traf zum Anschlusstreffer (28.), ehe Ermis nach einem individuellen Fehler seinen Doppelpack perfekt machte. Mit einem 1:3 aus Sicht der Mudersbacher ging es in die Kabinen.

Mudersbach drängt auf den Punktgewinn

„Da habe ich den Jungs gesagt, dass wir schon oft Spiele gedreht haben. Kierspe hatte bis zur Nachspielzeit keine einzige Chance, wir haben sie komplett an die Wand gespielt“, sah der 44-Jährige eine sehr gute Halbzeit seines Teams. Direkt nach der Halbzeit gelang Marius Dreker der Treffer zum 2:3 (52.). Dreker sollte in den Schlussminuten noch zum tragischen Helden werden, dazu aber später. Die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach drängten in Folge auf den Ausgleichstreffer, ließen zunächst aber einige große Chancen liegen. „Uns hat einfach die Effektivität gefehlt, daher haben wir das Spiel verloren“, bilanzierte Schlabach.

Dennoch erzielte Zips mit seinem zweiten Tor des Tages das viel umjubelte 3:3 kurz vor Schluss (88.). „Dann kriegt Kierspe noch einen Freistoß, das machen sie richtig gut und köpfen das 4:3“, sah er den erneuten Führungstreffer der Gäste in der 90. Minute. Und dann kam es, wie es kommen musste. In der Nachspielzeit (90.+4) bekam Mudersbach einen Elfmeter gepfiffen. Dreker lief an, schoss, der Ball ging an den Innenpfosten und von dort in die Arme des Kiersper Torwarts. „Bitterer hätte die Partie nicht enden können“, fand Schlabach.

„Wenn wir so spielen, werden wir in den nächsten Wochen ordentlich punkten.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Trotzdem war er begeistert vom Auftritt seiner Mannschaft: „Wir haben es geschafft, Kierspe in der zweiten Halbzeit zu dominieren. Sie haben ein richtig gutes Team, was oben mitspielen wird. Daher bin ich positiver Dinge und das habe ich den Jungs auch gesagt. Wenn wir so spielen, werden wir in den nächsten Wochen ordentlich punkten. Ich bin auch überhaupt nicht beunruhigt, da wir wirklich richtig gut gespielt haben“, zog Trainer Schlabach Bilanz.

SG Mudersbach/Brachbach: Prudlo – Adanic (86. Otto), Döbbelin, Kempf, Tizon-Gomez – Heidrich, Pfeifer, Füllengraben, Dreker, Zips – Floris.