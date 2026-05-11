0:4 in Altenhof Mudersbach verliert, sichert aber den Klassenverbleib Jona Heck 11.05.2026, 08:30 Uhr

i Symbolbild dpa

Die stark ersatzgeschwächte SG Mudersbach/Brachbach musste sich mit 0:4 in Altenhof geschlagen geben. Dennoch steht nach dem Spieltag fest: Die Elf von Timo Schlabach spielt auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga.

Die SG Mudersbach/Brachbach verlor ihr Auswärtsspiel in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) beim FC Altenhof mit 0:4 (0:2) und darf sich dennoch über den jetzt auch rechnerisch erreichten Klassenverbleib freuen. Die Vorzeichen vor der Begegnung standen alles andere als gut, da gleich zehn Stammspieler der SG verletzt oder krank ausfielen.







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