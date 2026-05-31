SG lässt zu viel liegen Mudersbach verliert letztes Saisonspiel gegen Setzen Jona Heck 31.05.2026, 20:24 Uhr

i Den Kampfgeist konnte man der SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) gegen den SV Setzen (in Rot) nicht absprechen. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen verpasste die SG Mudersbach/Brachbach den Sieg gegen den SV Setzen trotz dominanter Spielweise und zahlreicher Chancen. Ein Traumtor der Gäste besiegelte die 0:1-Niederlage.

Am finalen Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) musste sich die SG Mudersbach/Brachbach im letzten Heimspiel gegen den SV Setzen mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. In einer Partie, die die Heimelf dominierte, vergab die SG zu viele hochkarätige Chancen und wurde Anfang der zweiten Halbzeit mit einem Traumtor der Gäste kalt erwischt.







Artikel teilen

Artikel teilen