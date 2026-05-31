In der Fußball-Bezirksliga Westfalen verpasste die SG Mudersbach/Brachbach den Sieg gegen den SV Setzen trotz dominanter Spielweise und zahlreicher Chancen. Ein Traumtor der Gäste besiegelte die 0:1-Niederlage.
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Am finalen Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) musste sich die SG Mudersbach/Brachbach im letzten Heimspiel gegen den SV Setzen mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. In einer Partie, die die Heimelf dominierte, vergab die SG zu viele hochkarätige Chancen und wurde Anfang der zweiten Halbzeit mit einem Traumtor der Gäste kalt erwischt.