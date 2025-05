Dass drei Tore in einem Spiel fallen ist bei Leibe keine Seltenheit. Dass alle drei Tore im Spiel durch einen Elfmeter fallen, dann schon eher. Die SG Mudersbach/Brachbach verlor ihr letztes Auswärtsspiel der Saison in Plettenberg.

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) verlor die SG Mudersbach/Brachbach ihr letztes Auswärtsspiel der Saison mit 1:2 (0:0) bei Türkiyemspor Plettenberg. Alle drei Tore des Spiels fielen vom Elfmeterpunkt aus. Nach der Partie sprach SG-Trainer Timo Schlabach von einem „sehr schlechten Bezirksliga-Spiel von beiden Seiten“. Sportliche Relevanz hatte die Begegnung keine mehr, beide Teams haben den Klassenverbleib sicher und werden in der kommenden Saison Bezirksligist sein.

In einer chancenarmen ersten Hälfte hatten die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach zunächst die besseren Chancen. „Wir haben die zwei, drei Chancen, die wir nicht konsequent ausgespielt haben“, erklärte Schlabach. Folgerichtig ging es torlos in die Halbzeitpause. Die SG erwischte im zweiten Spielabschnitt einen Blitzstart. In der 46. Minute entschied Schiedsrichter Patrick Hoffmann vor 100 Zuschauern das erste Mal an diesem Nachmittag auf Elfmeter. Marcel Farnschläder verwandelte in seinem letzten Auswärtsspiel für die SG sicher zum 1:0 für Mudersbach.

„Wir wollen den Jungs, die aufhören, im letzten Heimspiel einen schönen Abschied bescheren.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

In der Folge wurde Plettenberg zielstrebiger und kam auch durch einen Elfmeter zum Ausgleich. Okan Özbek verwandelte ebenso sicher wie Farnschläder zum 1:1 (61.). Das Spiel glänzte auch in der Folge nicht durch spielerische Qualität. „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, wir müssen das Spiel jetzt einfach abhaken“, betonte Schlabach, nachdem Özbek den dritten Elfmeter des Tages im Netz versenkte und seinen Doppelpack perfekt machte (82.).

„Jetzt geht es in die letzte Woche. Für viele wird es das letzte Spiel sein, daher fokussieren wir uns noch ein Mal voll auf Sonntag. Wir wollen den Jungs, die aufhören, im letzten Heimspiel einen schönen Abschied bescheren“, blickt Schlabach aufs kommende Wochenende.

SG Mudersbach: Henneberg – Maag, Füllengraben, Kempf, Tizon-Gomez – J. Pfeifer, Dreker (46. Adanic), Steinau (62. Iberhysaj), K. Pfeifer (68. Haddouchi Bouylagman), Zips – Farnschläder (64. Djencic/88. Schlabach).