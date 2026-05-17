Duell auf Augenhöhe Mudersbach unterliegt Ottfingen denkbar knapp Jona Heck 17.05.2026, 11:45 Uhr

i Das Spiel zwischen der SG Mudersbach (in Blau) und dem SV Ottfingen (in Schwarz) wurde von vielen Zweikämpfen bestimmt. Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach zeigte im vorletzten Heimspiel gegen den SV Ottfingen eine gute Leistung, musste sich am Ende aber geschlagen geben. Eine Unachtsamkeit früh in der Partie nutzen die Gäste zum einzigen Tor des Tages.

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) hat die SG Mudersbach/Brachbach das Heimspiel gegen den SV Ottfingen mit 0:1 (0:1) verloren. Vor 230 Zuschauern zeigte die SG eine gute Leistung, die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach agierte mit den Gästen über die gesamte Spielzeit auf Augenhöhe, musste sich durch eine Unaufmerksamkeit in der Anfangsphase aber geschlagen geben.







Artikel teilen

Artikel teilen