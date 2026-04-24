Duell der „ähnlichen Teams“ Mudersbach trifft auf Tabellennachbarn aus Plettenberg Jona Heck 24.04.2026, 10:41 Uhr

i Ein kampfbetontes Spiel erwartet die SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) gegen den TuS Plettenberg. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen stehen die SG Mudersbach/Brachbach und der TuS Plettenberg punktgleich im Mittelfeld. Der direkte Vergleich verspricht Spannung, denn beide Teams kämpfen um den rechnerisch vorzeitigen Klassenverbleib.

Die SG Mudersbach/Brachbach spielt am Sonntag, 15 Uhr, auswärts beim TuS Plettenberg. Beide Teams haben aktuell 31 Punkte und sind dementsprechend Tabellennachbarn in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Sowohl Mudersbach als auch Plettenberg weisen dieselbe Zwischenbilanz auf: neun Siege, vier Unentschieden und elf Niederlagen.







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