In der Fußball-Bezirksliga Westfalen stehen die SG Mudersbach/Brachbach und der TuS Plettenberg punktgleich im Mittelfeld. Der direkte Vergleich verspricht Spannung, denn beide Teams kämpfen um den rechnerisch vorzeitigen Klassenverbleib.
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Die SG Mudersbach/Brachbach spielt am Sonntag, 15 Uhr, auswärts beim TuS Plettenberg. Beide Teams haben aktuell 31 Punkte und sind dementsprechend Tabellennachbarn in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Sowohl Mudersbach als auch Plettenberg weisen dieselbe Zwischenbilanz auf: neun Siege, vier Unentschieden und elf Niederlagen.