In der Fußball-Bezirksliga Westfalen sorgt die SG Mudersbach/Brachbach mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Mitfavoriten Oberschelden für Furore und setzt sich nach dem ersten Spieltag direkt auf Rang zwei der Tabelle.
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Die SG Mudersbach/Brachbach ist sensationell in die neue Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) gestartet. Gegen den Mitfavoriten SG Oberschelden feierte die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach einen deutlichen 4:1 (2:1)-Heimsieg und steht damit nach dem ersten Spieltag auf Rang zwei der Tabelle.