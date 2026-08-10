Heimsieg gegen Oberschelden
Mudersbach startet furios in die neue Spielzeit
Die SG Mudersbach/Brachbach (in Weiß Nikolai Heidrich) startete fulminant in die neue Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Westfale
Die SG Mudersbach/Brachbach (in Weiß Nikolai Heidrich) startete fulminant in die neue Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Westfalen.
Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen sorgt die SG Mudersbach/Brachbach mit einem klaren 4:1-Sieg gegen Mitfavoriten Oberschelden für Furore und setzt sich nach dem ersten Spieltag direkt auf Rang zwei der Tabelle.

Lesezeit 2 Minuten
Die SG Mudersbach/Brachbach ist sensationell in die neue Spielzeit der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) gestartet. Gegen den Mitfavoriten SG Oberschelden feierte die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach einen deutlichen 4:1 (2:1)-Heimsieg und steht damit nach dem ersten Spieltag auf Rang zwei der Tabelle.
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