1:4 gegen Oberschelden Mudersbach spielt zu jugendlich und verliert klar Jona Heck 30.11.2025, 20:59 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) musste im letzten Spiel des Jahres eine klare Niederlage gegen die SG Oberschelden (in Schwarz) hinnehmen. Manfred Böhmer/balu

Den versöhnlichen Jahresabschluss konnte die SG Mudersbach/Brachbach nach dem Heimspiel gegen die SG Oberschelden nicht feiern. 1:4 hieß es nach 90 Minuten, in denen die Gäste den erwachseneren Fußball spielten.

Für die SG Mudersbach/Brachbach sollte das Heimspiel zum Rückrundenstart gegen die SG Oberschelden ein versöhnliches Spiel zum Jahresausklang werden. Nach 90 Minuten stand für die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach eine 1:4 (0:2)-Niederlage gegen den direkten Tabellennachbarn auf der Anzeigetafel.







