Mudersbach spielt zu jugendlich und verliert klar

Den versöhnlichen Jahresabschluss konnte die SG Mudersbach/Brachbach nach dem Heimspiel gegen die SG Oberschelden nicht feiern. 1:4 hieß es nach 90 Minuten, in denen die Gäste den erwachseneren Fußball spielten.
Für die SG Mudersbach/Brachbach sollte das Heimspiel zum Rückrundenstart gegen die SG Oberschelden ein versöhnliches Spiel zum Jahresausklang werden. Nach 90 Minuten stand für die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach eine 1:4 (0:2)-Niederlage gegen den direkten Tabellennachbarn auf der Anzeigetafel.