In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) war die SG Mudersbach/Brachbach zum Auftakt bei der SG Oberschelden gefordert. Ein Spiel mit zwei Halbzeiten, die unterschiedlicher gar nicht hätten sein können.

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) verlor die SG Mudersbach/Brachbach ihre Auftaktpartie beim Aufsteiger SG Oberschelden deutlich mit 0:4 (0:0). Dabei spielte die SG eine eigentlich furiose erste Halbzeit, bespielte Räume, opferte sich auf dem Feld auf und hatte etliche Chancen, in Führung zu gehen. Da war es schon verwunderlich und nicht zu erklären, was in der Halbzeitpause geschah. Bei der SG lief nichts mehr zusammen, ob dies nur an dem verletzungsbedingten Halbzeitwechsel lag, ist zu bezweifeln. Oberschelden drehte auf und schoss in Abschnitt zwei gleich vier Treffer.

„Ich glaube viel besser können wir die erste Halbzeit gar nicht spielen. Wir waren auf jeder Ebene die bessere Mannschaft und haben den Gegner dominiert“, war SG-Trainer Timo Schlabach begeistert von einer der besten Halbzeiten unter seiner Leitung. „Wir mussten in der Halbzeit wechseln und haben dann das Spiel völlig aus den Händen verloren. In der zweiten Halbzeit hat es Oberschelden dann gut gemacht, unsere Gegenwehr ließ nach. Der Gegner war sehr effektiv und im Fußball geht es eben nun mal um Tore. Daher haben wir das Spiel dann folgerichtig verloren“, so der 44-Jährige.

„Ich glaube viel besser können wir die erste Halbzeit gar nicht spielen.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Oberschelden ging früh in der zweiten Halbzeit durch einen Doppelschlag in Führung. Beide Male traf Jasmin Cehajic (47., 55.). Durch individuelle Fehler luden die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach den Gegner zum Tore schießen ein. Dies nutzten Roko Juricic (63.) und Nehemiah Sarfo (80.) eiskalt aus. „Das ist sehr, sehr schade für die Jungs, vor allem nach dieser überragenden ersten Halbzeit“, betonte Schlabach nach der Begegnung.

SG Mudersbach/Brachbach: Prudlo – Steinau, Döbbelin, Kempf (46. Adanic), Tizon-Gomez – Heidrich (89. Nicodemus), Pfeifer (85. Hartmann), Füllengraben, Dreker (90. Haddouchi Bouylagman), Zips – Floris.