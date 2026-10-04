2:1-Auswärtssieg in Ottfingen Mudersbach schockt den Tabellenführer in der 90. Minute Jona Heck 04.10.2026, 20:34 Uhr

i Leon Kniller schoss seine SG Mudersbach/Brachbach in letzter Minute zum Auswärtssieg gegen den Tabellenführer SV Ottfingen. Manfred Böhmer/balu

Leon Kniller ließ mit seinem Solo in der 90. Minute die ganze SG Mudersbach/Brachbach jubeln. Beim 2:1-Auswärtssieg gegen Tabellenführer Ottfingen spielte die SG eine starke erste Halbzeit und glaubte bis zum Ende an die Überraschung.

Im Vorfeld der Begegnung zwischen dem Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) SV Ottfingen und der SG Mudersbach/Brachbach hoffte Mudersbachs Trainer Timo Schlabach zwar an eine kleine Überraschung, daran geglaubt hatte er aber nicht so richtig.







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