Auftakt gegen Oberschelden Mudersbach schielt auf einen einstelligen Tabellenplatz Jona Heck 06.08.2026, 12:15 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach schielt in der Saison 2026/2027 auf einen einstelligen Tabellenplatz. Am Sonntag geht die Saison mit einem Heimspiel gegen Oberschelden los. Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach startet ambitioniert in die Bezirksliga Westfalen. Nach einer guten Vorbereitung und sieben Neuzugängen ist ein einstelliger Tabellenplatz das Ziel, trotz harter Konkurrenz.

Die SG Mudersbach/Brachbach geht auch in der Saison 2026/2027 wieder in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) an den Start. Während die SG ihr Saisonziel aus dem Vorjahr mit dem Klassenverbleib souverän erreichen konnte, hat sie sich in der Sommerpause quantitativ und qualitativ verstärkt.







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