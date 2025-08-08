Timo Schlabach, der Trainer der SG Mudersbach/Brachbach, sprach vor der Saison von einem personellen Umbruch. Dieser soll am Ende der Spielzeit mit dem Klassenverbleib gelingen, jetzt wartet aber erst mal der Aufsteiger, die SG Oberschelden.

Auch in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) startet die Saison am Wochenende wieder. Die SG Mudersbach/Brachbach geht mit derselben Zielsetzung wie vergangene Spielzeit in die neue Saison. Der Klassenverbleib soll nach dem personellen Umbruch im Sommer gelingen. Viele Spieler haben den Verein verlassen, sei es aufgrund von Wechseln oder dem Karriereende. Starten wird die Mannschaft um Trainer Timo Schlabach beim Aufsteiger, der SG Oberschelden. Das Ziel für diese Partie ist für den 44-Jährigen klar, auch wenn er weiß, dass es eine schwere Partie wird.

„Wir wollen natürlich, wie jedes Team, gut in die Saison starten und Punkte einfahren“, so Schlabach. „Wenn du bei einem Aufsteiger spielst, ist es immer eine undankbare Aufgabe. Sie haben die Euphorie aus der letzten Saison und haben sich gut verstärkt, ich glaube nicht, dass sie was mit dem Abstieg zutun haben werden“, findet der Mudersbacher Trainer lobende Worte für den kommenden Gegner. „Das wird ein sehr interessantes und schwieriges Spiel. Wir wollen uns aber keineswegs verstecken und wollen punkten“, betont er.

„Wir wollen natürlich, wie jedes Team, gut in die Saison starten und Punkte einfahren.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Die Vorbereitung der SG lief nicht nur aufgrund der Ergebnisse gut. Nicht nur ungeschlagen blieben die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach, zudem zeigten sie auch noch guten Fußball. „Obwohl wir mit einem echt dünnen Kader in die Saison gehen und man das auch schon in der Vorbereitung gesehen hat, haben die Jungs es super gemacht und viel dazu gelernt. Folgerichtig bin ich komplett zufrieden“, erklärt Schlabach.

Personell kann die SG fast aus dem Vollen schöpfen, was für die Mudersbacher diese Saison enorm wichtig sein wird. „Wenn wir mal zwei, drei Ausfälle haben, wird es schon sehr eng in unserem Kader. Das ist wirklich schwierig. Aber die Jungs machen es bisher hervorragend. Ich hoffe, das bleibt so“, berichtet der Mudersbacher Trainer. Einzig und allein fehlen wird der langzeitverletzte Maximilian Schütz.