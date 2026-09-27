Jubel in der Nachspielzeit Mudersbach reichen gegen Gerlingen zehn gute Minuten Jona Heck 27.09.2026, 19:57 Uhr

i Luca Zips (in Blau) sorgte mit seinem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer für Jubel bei seiner SG Mudersbach/Brachbach gegen den FSV Gerlingen (in Schwarz). Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach hat in der Bezirksliga Westfalen Moral gezeigt und ihr Heimspiel gegen den FSV Gerlingen gewonnen. Bis zur 88. Minute lag die Mannschaft von Timo Schlabach zurück, dann besann sich die SG auf die Basics.

„Das war ein dreckiger Sieg, den wir sehr gerne mitnehmen“, war Timo Schlabach die Erleichterung nach dem Abpfiff anzumerken. Seine SG Muder﻿sbach/Brachbach gewann ihr Heimspiel am achten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) gegen den FSV Gerlingen mit 2:1 (0:0) und ist nach zuletzt zwei Spielen ohne Sieg wieder in der Spur.







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