Bereits am Freitagabend eröffnet die SG Mudersbach/Brachbach den 11. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen. Dabei fährt die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach keineswegs zum Tabellenführer, um das Spiel nur abzuschenken.
Lesezeit 1 Minute
Die SG Mudersbach/Brachbach eröffnet den 11. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) bereits am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel beim ungeschlagenen Tabellenführer Rot-Weiß Hünsborn. Hünsborn steht nach zehn Spieltagen mit neun Siegen und einem Unentschieden auf Rang eins der Tabelle, während Mudersbach mit 13 Punkten auf Rang acht rangiert.