Gastspiel in Hünsborn Mudersbach muss zum ungeschlagenen Tabellenführer 16.10.2025, 15:23 Uhr

i Mudersbachs Trainer Timo Schlabach trifft am Freitagabend auf sein ehemaliges Team Rot-Weiß Hünsborn. Das Ziel ist klar: Beim Tabellenführer wollen seine Mudersbacher etwas Zählbares holen. Manfred Böhmer

Bereits am Freitagabend eröffnet die SG Mudersbach/Brachbach den 11. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen. Dabei fährt die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach keineswegs zum Tabellenführer, um das Spiel nur abzuschenken.

Die SG Mudersbach/Brachbach eröffnet den 11. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) bereits am Freitagabend mit einem Auswärtsspiel beim ungeschlagenen Tabellenführer Rot-Weiß Hünsborn. Hünsborn steht nach zehn Spieltagen mit neun Siegen und einem Unentschieden auf Rang eins der Tabelle, während Mudersbach mit 13 Punkten auf Rang acht rangiert.







