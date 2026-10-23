Etliche Stammspieler fehlen Mudersbach muss gegen Wilnsdorf ein wenig improvisieren Jona Heck 23.10.2026, 10:54 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach (in weiß) geht personell auf dem Zahnfleisch, will im Heimspiel gegen Wilnsdorf aber ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach trifft in der Bezirksliga auf das abstiegsbedrohte Wilnsdorf. Trotz Personalnot peilt Mudersbach den Sieg an und könnte mit einem Erfolg die Spitzenplätze in Reichweite halten.

Der Hybridrasen in Mudersbach ist am Sonntag, 15 Uhr, Austragungsort der Partie zwischen der heimischen SG Mudersbach/Brachbach und den Gästen der SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden. Die Heimelf geht aufgrund der Tabellensituation als Favorit in die Partie, immerhin steht die SG vor dem 12.







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