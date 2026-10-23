Die SG Mudersbach/Brachbach trifft in der Bezirksliga auf das abstiegsbedrohte Wilnsdorf. Trotz Personalnot peilt Mudersbach den Sieg an und könnte mit einem Erfolg die Spitzenplätze in Reichweite halten.
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Der Hybridrasen in Mudersbach ist am Sonntag, 15 Uhr, Austragungsort der Partie zwischen der heimischen SG Mudersbach/Brachbach und den Gästen der SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden. Die Heimelf geht aufgrund der Tabellensituation als Favorit in die Partie, immerhin steht die SG vor dem 12.