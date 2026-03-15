Schlabach moniert Elferpfiff Mudersbach lässt mehrere klare Torchancen ungenutzt Moritz Hannappel 15.03.2026, 22:41 Uhr

i Mudersbachs Torhüter Jonas Prudlo mussten in Durchgang eins einen Foulelfmeterpfiff gegen sich hinnehmen. Sein Trainer Timo Schlabach hielt dies für eine klare Fehlentscheidung. Manfred Böhmer

Mudersbachs Trainer Timo Schlabach kritisierte einen Elfmeterpfiff in Halbzeit eins, der letztlich das Spiel zugunsten der Gäste entscheiden sollte. Er war aber auch nicht mit der eigenen Chancenverwertung zufrieden. Chancen für den Sieg waren da.

Nun war es so weit. Das 0:1 (0:1) gegen den SV Rothemühle vor 169 Zuschauern stellte die erste Niederlage des Jahres in der Bezirksliga Westfalen Staffel 5 für die SG Mudersbach/Brachbach dar. Eine Niederlage, die durchaus vermeidbar war und ordentlich Frust bei den Kombinierten von der Sieg verursachte.







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