Nach Pokal-Aus unter der Woche Mudersbach kassiert in Altenhof die erste Niederlage Jona Heck 20.09.2026, 22:58 Uhr

i Marius Dreker (in Blau) traf zum zwischenzeitlichen 2:2 vom Elfmeterpunkt für seine SG Mudersbach/Brachbach. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen musste die SG Mudersbach/Brachbach im Auswärtsspiel beim FC Altenhof die erste Saisonniederlage einstecken. Nach dem Pokalaus am Donnerstagabend blieb die erhoffte Reaktion aus.

Am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) musste sich die SG Mudersbach/Brachbach zum ersten Mal geschlagen geben. Auswärts beim FC Altenhof verlor die SG mit 2:5 (1:2). Dabei zeigte Mudersbach über weite Strecken der Partie eine gute Leistung, kassierte in der Schlussviertelstunde allerdings drei Treffer und musste so ohne Punkte heimkehren.







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