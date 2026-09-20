Nach Pokal-Aus unter der Woche
Mudersbach kassiert in Altenhof die erste Niederlage
Marius Dreker (in Blau) traf zum zwischenzeitlichen 2:2 vom Elfmeterpunkt für seine SG Mudersbach/Brachbach.
Marius Dreker (in Blau) traf zum zwischenzeitlichen 2:2 vom Elfmeterpunkt für seine SG Mudersbach/Brachbach.
Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen musste die SG Mudersbach/Brachbach im Auswärtsspiel beim FC Altenhof die erste Saisonniederlage einstecken. Nach dem Pokalaus am Donnerstagabend blieb die erhoffte Reaktion aus.

Lesezeit 1 Minute
Am siebten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) musste sich die SG Mudersbach/Brachbach zum ersten Mal geschlagen geben. Auswärts beim FC Altenhof verlor die SG mit 2:5 (1:2). Dabei zeigte Mudersbach über weite Strecken der Partie eine gute Leistung, kassierte in der Schlussviertelstunde allerdings drei Treffer und musste so ohne Punkte heimkehren.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus dem Sport