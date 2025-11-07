Heimspiel gegen Salchendorf II Mudersbach kann den Abstand nach unten vergrößern 07.11.2025, 14:25 Uhr

Denkt Trainer Timo Schlabach an die Duelle in der vergangenen Saison zurück, wird er sich lieber ans Heim- als Auswärtsspiel gegen Salchendorfs Reserve erinnern. Wie gut, dass die SG ein Heimspiel hat – wie danach noch zweimal bis zur Winterpause.

Am 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) empfängt die SG Mudersbach/Brachbach den SV Germania Salchendorf II auf dem Brachbacher Rasenplatz. Am Sonntag, 15 Uhr, will die SG um Trainer Timo Schlabach den nächsten Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld machen und den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern.







