Mudersbach kann den Abstand nach unten vergrößern

Denkt Trainer Timo Schlabach an die Duelle in der vergangenen Saison zurück, wird er sich lieber ans Heim- als Auswärtsspiel gegen Salchendorfs Reserve erinnern. Wie gut, dass die SG ein Heimspiel hat – wie danach noch zweimal bis zur Winterpause.
Lesezeit 1 Minute
Am 14. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) empfängt die SG Mudersbach/Brachbach den SV Germania Salchendorf II auf dem Brachbacher Rasenplatz. Am Sonntag, 15 Uhr, will die SG um Trainer Timo Schlabach den nächsten Schritt in Richtung Tabellenmittelfeld machen und den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern.