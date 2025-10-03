Auswärtsspiel in Attendorn Mudersbach ist vor der Offensive des SC LWL gewarnt 03.10.2025, 16:05 Uhr

i Nikolai Heidrich (in Blau) und seine SG Mudersbach/Brachbach wollen im Auswärtsspiel beim SC LWL 05 etwas Zählbares mitnehmen. Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach fährt zum Auswärtsspiel gegen den SC LWL 05 nach Attendorn. In der letztjährigen Saison konnte die SG mit 2:1 gewinnen. Auf den damaligen Siegtorschützen muss Trainer Timo Schlabach am Wochenende allerdings verzichten.

Die SG Mudersbach/Brachbach hat am Sonntag, 15 Uhr, ein schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Auf dem Kunstrasenplatz in Attendorn geht es gegen den SC LWL 05, welcher in der letztjährigen Saison im Kampf um die vorderen Plätze dabei war und die Saison auf Rang vier beendete.







