Fußball-Bezirksliga Westfalen: Mudersbach kämpft trotz Personalsorgen um einen Pflichtsieg gegen das Tabellenschlusslicht Plettenberg. Trainer Timo Schlabach will das Spiel so angehen, als würde es gegen den Tabellenführer gehen.
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Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge will die SG Mudersbach/Brachbach in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) am Sonntag den nächsten Dreier einfahren. Auswärts beim abgeschlagenen Tabellenletzten Türkiyemspor Plettenberg möchte die Mannschaft um Trainer Timo Schlabach zurück in die Erfolgsspur finden.