Personaldecke ist dünn Mudersbach ist vor dem Tabellenletzten gewarnt Jona Heck 10.04.2026, 12:00 Uhr

i Gegen den FSV Gerlingen (in Schwarz) musste sich die SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) geschlagen geben. In Plettenberg soll der Pflichtsieg her. Manfred Böhmer/balu

Fußball-Bezirksliga Westfalen: Mudersbach kämpft trotz Personalsorgen um einen Pflichtsieg gegen das Tabellenschlusslicht Plettenberg. Trainer Timo Schlabach will das Spiel so angehen, als würde es gegen den Tabellenführer gehen.

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge will die SG Mudersbach/Brachbach in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) am Sonntag den nächsten Dreier einfahren. Auswärts beim abgeschlagenen Tabellenletzten Türkiyemspor Plettenberg möchte die Mannschaft um Trainer Timo Schlabach zurück in die Erfolgsspur finden.







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