SG zeigt anderes Gesicht Mudersbach holt Punkt dank starker Defensivleistung Jona Heck 20.04.2026, 11:59 Uhr

i Mudersbachs Trainer Timo Schlabach war begeistert von der Spielweise seiner Mannschaft. Manfred Böhmer

Die SG Mudersbach/Brachbach sichert sich aus einer starken Defensive ein torloses Remis gegen SC LWL 05. Trotz spielerischer Überlegenheit bleibt die Chancenverwertung das Manko der Elf um Trainer Timo Schlabach.

Die stark ersatzgeschwächte SG Mudersbach/Brachbach kam im Heimspiel am 24. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) nicht über ein 0:0-Unentschieden gegen den abstiegsbedrohten SC LWL 05 hinaus. Dabei zeigte das Team von Trainer Timo Schlabach eine deutliche Leistungssteigerung im Vergleich zu den letzten Wochen, spielte aus einer sehr stabilen Defensive heraus, ließ aber die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor vermissen.







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