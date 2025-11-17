Mudersbach gibt Führung bis zur Pause aus der Hand

Die SG Mudersbach/Brachbach verlor das Auswärtsspiel beim SV Setzen mit 2:3. Dabei sah nach fünfzehn Minuten alles nach einem Sieg der SG aus, Marius Dreker brachte die Mudersbacher früh mit 2:0 in Front. Danach verlor die Schlabach-Elf den Faden.
Die SG Mudersbach/Brachbach hat es am 15. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) verpasst, den Abstand auf die Abstiegsränge zu vergrößern. Auswärts beim SV Setzen verlor das Team von Trainer Timo Schlabach nach einer frühen 2:0-Führung mit 2:3 (2:3).