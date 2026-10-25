Am Ende wird es noch spannend Mudersbach gewinnt und vergibt noch zahlreiche Chancen Jona Heck 25.10.2026, 21:00 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach (in Weiß Maurice Adanic) gewann gegen die SG Wilnsdorf (in Schwarz) knapp aber hochverdient. Manfred Böhmer/balu

Mudersbach siegt knapp gegen Wilnsdorf und rückt bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Wenden heran. Dabei vergab die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach noch etliche Chancen.

Es läuft einfach in dieser Saison für die SG Mudersbach/Brachbach. Die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach konnte am 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) das erwartet schwere Spiel gegen die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden mit 2:1 (1:0) gewinnen und ist jetzt nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter VSV Wenden, der gegen den Tabellenvorletzten Attendorn nur Remis spielte.







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