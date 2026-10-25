Mudersbach siegt knapp gegen Wilnsdorf und rückt bis auf einen Punkt an Spitzenreiter Wenden heran. Dabei vergab die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach noch etliche Chancen.
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Es läuft einfach in dieser Saison für die SG Mudersbach/Brachbach. Die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach konnte am 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) das erwartet schwere Spiel gegen die SG Wilnsdorf/Wilgersdorf/Wilden mit 2:1 (1:0) gewinnen und ist jetzt nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter VSV Wenden, der gegen den Tabellenvorletzten Attendorn nur Remis spielte.