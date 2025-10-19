Einen echten Achtungserfolg feierte die SG Mudersbach/Brachbach am Freitagabend. Im Auswärtsspiel beim bis dato ungeschlagenen Tabellenführer Rot-Weiß Hünsborn konnte die Elf von Trainer Timo Schlabach mit 3:1 gewinnen.
Die SG Mudersbach/Brachbach feierte bereits am Freitagabend einen überzeugenden 3:1 (1:0)-Auswärtssieg in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Gegen den bis dato ungeschlagenen Spitzenreiter Rot-Weiß Hünsborn setzte sich die Mannschaft von Trainer Timo Schlabach nach 90 starken Minuten durch und verbesserte sich auf Rang sechs der Tabelle.