Kreispokal-Aus ist erklärbar
Mudersbach geht zurzeit „mehr als auf dem Zahnfleisch“
Eng zusammenstehen müssen derzeit die Spieler der personell gebeutelten SG Mudersbach/Brachbach. Am Sonntag geht es für die Elf von Trainer Timo Schlabach zum SV Ottfingen.
Das Pokalderby beim SuS Niederschleden wurde im Elfmeterschießen entschieden – mit dem schlechteren Ende für die SG. Die personelle Situation erschwert dem Team um Trainer Timo Schlabach das Leben. Auch am Sonntag in Ottfingen.

Nach der unfreiwilligen Pause (aufgrund der Regenfälle waren beide Rasenplatze der SG nicht bespielbar) kehrt die SG Mudersbach/Brachbach natürlich wieder in den Spielbetrieb der Bezirksliga-Westfalen (Staffel 5) ein. Auf das Team um Trainer Timo Schlabach wartet eine Auswärtsaufgabe beim SV Ottfingen (So.

