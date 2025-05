Die SG Mudersbach/Brachbach hat den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) sicher. Dennoch sind noch drei Spiele in der laufenden Saison zu spielen. Die Mudersbacher um Trainer Timo Schlabach empfangen am Sonntag, 15 Uhr, in Brachbach den TuS Plettenberg, für den es ebenfalls um nichts mehr geht. Das Hinspiel endete 1:1. Die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach spüren die Folgen der langen Saison. Etliche Spieler sind verletzt, manche noch gesperrt. „Vielleicht müssen wir auf Spieler der zweiten Mannschaft zurückgreifen“, erklärt Schlabach vor der Begegnung. 

„Man merkt, dass die Saison sehr lang und sehr hart war. Wir gehen ein Stück weit am Stock. Die Personalsituation sieht mau aus, daher wird es eine sehr schwierige Aufgabe gegen Plettenberg“, blickt der SG-Trainer voraus. Dennoch wollen die Mudersbacher ihren Heimvorteil nutzen. „Zu Hause wollen wir natürlich immer gewinnen und unseren Fans etwas bieten. Daher wollen wir auch gegen Plettenberg versuchen, die drei Punkte zu holen“, betont Schlabach – trotz aller Widrigkeiten – das Ziel für die Partie.

„Egal mit welcher Mannschaft wir auflaufen, wollen wir trotzdem das Spiel gewinnen.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Innenverteidiger Malte Döbbelin wird für den Rest der Saison ausfallen. Auch Sebastian Schmökel wird in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen. Nikolai Heidrich ist angeschlagen und wird am Sonntag auch nicht auf dem Platz stehen. Zudem fehlt Stammtorwart Jonas Prudlo wegen seiner glattroten Karte vor zwei Wochen. Jan Pfeifer kehrt nach Gelb-Rot-Sperre zurück in den Kader.

„Egal mit welcher Mannschaft wir auflaufen, wollen wir trotzdem das Spiel gewinnen. Das wollen wir natürlich jedes Spiel. Wenn wir voll konzentriert und fokussiert sind, können wir das auch in jedem Fall erreichen. Dafür müssen Kampfgeist, Wille und die Einstellung stimmen. Da kommt ein guter Gegner auf uns zu, das wissen wir. Trotzdem bin ich guter Dinge“, erklärt Schlabach.