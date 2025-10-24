Nach Sieg beim Spitzenreiter Mudersbach geht gegen Altenhof auf der letzten Rille 24.10.2025, 11:45 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach um Kapitän Mathis Füllengraben (in Blau) will im Heimspiel gegen Altenhof genauso überzeugen wie beim Auswärtssieg gegen Rot-Weiß Hünsborn (in Rot). Manfred Böhmer/balu

Nach dem überraschenden Auswärtssieg beim Spitzenreiter Rot-Weiß Hünsborn wartet auf die SG Mudersbach/Brachbach das Heimspiel gegen den FC Altenhof. Die Mannschaft um Trainer Timo Schlabach muss dabei auf einige Stammkräfte verzichten.

Die SG Mudersbach/Brachbach empfängt eine Woche nach dem beachtlichen 3:1-Auswärtssieg beim Spitzenreiter Rot-Weiß Hünsborn in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) den FC Altenhof. Am Sonntag, 15 Uhr findet die Partie auf dem Mudersbacher Hybridrasen statt.







