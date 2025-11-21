Zips trifft in Nachspielzeit Mudersbach feiert späten Punktgewinn gegen Altenhof 21.11.2025, 16:10 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) konnte in letzter Sekunde einen Punkt gegen den FC Altenhof (in Schwarz) gewinnen und feierte anschließend ausgiebig. Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen markierte Mudersbach ein spektakuläres Comeback. Trotz eines 0:2-Rückstands und schwieriger Platzverhältnisse gelang der Schlabach-Elf in der Nachspielzeit der Ausgleich gegen den Favoriten Altenhof.

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) drehte die SG Mudersbach/Brachbach das Nachholspiel gegen den FC Altenhof ganz spät und konnte nach Abpfiff einen gewonnenen Punkt auf dem Brachbacher Rasenplatz feiern. Nach 90 packenden Minuten hatte die SG das Schlusswort in der Nachspielzeit und belohnte sich mit dem 2:2 (0:2) gegen den Favoriten aus Altenhof.







