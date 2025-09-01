Die SG Mudersbach/Brachbach darf sich über den ersten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Westfalen freuen. In der 90. Minute gelang Nikolai Heidrich das umjubelte Tor des Tages gegen den SV Heggen. Einen Wermutstropfen muss die SG aber hinnehmen.

Die SG Mudersbach/Brachbach hat den ersten Saison-Sieg in der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) eingefahren. Durch den 1:0 (0:0)–Erfolg gegen den SV Heggen springt die SG von den Abstiegsrängen und hat nach vier Spielen vier Punkte auf dem Konto. Dabei sah SG-Trainer Timo Schlabach „kein gutes Spiel ,aber ein Spiel, in dem wir endlich die drei Punkte mitgenommen haben“. Nikolai Heidrich erlöste Mudersbach in der 90. Minute mit seinem viel umjubelten Siegtreffer.

„Wir haben sicherlich mehr versucht als der Gegner. Das war von beiden Mannschaften keine gute Partie. Wir haben aber bis zum Ende nicht aufgegeben und immer weiter gemacht und dann Gott sei Dank in letzter Minute noch das Tor erzielt“, freute sich Timo Schlabach, der Trainer der Kombinierten. „Im Vergleich zu den vergangenen Spielen hatten wir gar kein Tempo im Spiel und waren stellenweise sehr hektisch. Im Endeffekt geht es aber um drei Punkte und die haben wir geholt. Ich hoffe, das befreit die Jungs jetzt auch ein Stück weit“, so der 44-Jährige.

„Das war ein Sieg des Willens.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Nikolai Heidrich sorgte für eben diese drei Punkte in der 90. Minute. Nach einem hohen Ball aus dem Halbfeld auf den zweiten Pfosten köpfte die SG den Ball in die Mitte, wo der einlaufende Heidrich die Kugel über die Linie drückte. „Das war ein Sieg des Willens, fußballerisch war es im Vergleich zu den letzten Wochen nicht so gut, da haben wir aber keine drei Punkte geholt“, schmunzelte Schlabach.

Einen Wermutstropfen musste die SG dennoch hinnehmen. Ruben Steinau zog sich nach nur neun Minuten einen Mittelfußbruch zu und wird für längere Zeit fehlen. „Das ist sehr bitter für den Jungen. Das tut mir leid, wir wünschen ihm eine schnelle und gute Genesung“, betonte Schlabach.

SG Mudersbach/Brachbach: Prudlo – Steinau (9. Otto, 72. Hartmann), Kempf, Adanic, Schütz (89. Nicodemus) – Tizon-Gomez, Heidrich, Füllengraben, Dreker (65. Nickel), Zips – Floris.