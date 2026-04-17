In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) muss die SG Mudersbach/Brachbach unter Umständen auf gleich acht Stammspieler verzichten. Gegen den abstiegsbedrohten SC LWL 05 will die Schlabach-Elf dennoch gewinnen.
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Die SG Mudersbach/Brachbach empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den SC LWL 05 zum Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Nach der Winterpause ist die SG um Trainer Timo Schlabach auf heimischem Platz noch sieglos. Das soll sich am Sonntag gegen die Gäste, die sich unmittelbar im Abstiegskampf befinden, ändern.