Vor Duell gegen den SC LWL 05 Mudersbach fehlen unter Umständen acht Stammspieler Jona Heck 17.04.2026, 12:04 Uhr

i Im vergangenen Heimspiel der SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) gab es eine 0:2-Niederlage gegen den FSV Gerlingen (in Schwarz). Manfred Böhmer/balu

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) muss die SG Mudersbach/Brachbach unter Umständen auf gleich acht Stammspieler verzichten. Gegen den abstiegsbedrohten SC LWL 05 will die Schlabach-Elf dennoch gewinnen.

Die SG Mudersbach/Brachbach empfängt am Sonntag, 15 Uhr, den SC LWL 05 zum Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5). Nach der Winterpause ist die SG um Trainer Timo Schlabach auf heimischem Platz noch sieglos. Das soll sich am Sonntag gegen die Gäste, die sich unmittelbar im Abstiegskampf befinden, ändern.







Artikel teilen

Artikel teilen