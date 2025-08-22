Bei der SG Mudersbach/Brachbach ist die Stimmung trotz zweier verlorener Spiele zum Saisonauftakt alles andere als schlecht. Die jüngst gezeigten Leistungen stimmen vor allem Trainer Timo Schlabach positiv.

Die SG Mudersbach/Brachbach steht in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) nach zwei Spieltagen mit null Punkten im Tabellenkeller. Doch die Rangliste täuscht: Die SG spielte drei gute Halbzeiten, belohnte sich in den ersten beiden Partien aber oftmals nicht vor dem Tor. Nun wartet mit dem VfR Rüblinghausen der Tabellenführer, welcher seine beiden Auftaktpartien gewinnen konnte. „Das ist wieder eine Mannschaft, die sich im oberen Drittel der Tabelle wiederfinden wird“, weiß der Mudersbacher Trainer Timo Schlabach einzuschätzen.

„Rüblinghausen gilt bei vielen als Geheimfavorit auf die Meisterschaft. Wir wissen, dass da eine schwere Aufgabe auf uns zukommt. Wir müssen uns aufgrund unserer Leistungen aber keineswegs verstecken“, erklärt er. Obwohl die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach noch keinen Punkt auf dem Konto verbuchen konnten, will das Team von Trainer Schlabach „mit Selbstbewusstsein in die Partie gehen“. „Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, war richtig ordentlich. Daher haben wir keinen Grund, mit einer negativen Einstellung nach Rüblinghausen zu fahren“, so der 44-Jährige.

Der VfR Rüblinghausen beendete die letzte Saison auf Rang sechs. Im Aufstiegsrennen waren sie nie richtig dabei, der VfR musste den Blick allerdings auch zu keinem Zeitpunkt nach unten richten. In der letzten Saison verloren die Mudersbacher beide Partien mit 2:4 und 2:6. Die Zuschauer dürfen sich also wahrscheinlich auf ein torreiches Spiel freuen, in dem die SG alles daran setzen wird in Rüblinghausen zu punkten.

Personell geht die Mannschaft von Schlabach mit demselben Kader aus der Vorwoche in die Partie. „Wir haben ja immer betont, dass wir einen kleinen Kader haben. Aktuell sind wir froh, dass wir keine Ausfälle zu bemängeln haben“, weiß der Trainer um die Bedeutung jedes einzelnen Spielers zu schätzen.