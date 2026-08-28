Vierter Sieg im vierten Spiel? Mudersbach fährt mit Selbstbewusstsein nach Plettenberg Jona Heck 28.08.2026, 10:17 Uhr

i Die SG Mudersbach/Brachbach (in Blau) will in Plettenberg den nächsten Sieg einfahren. Manfred Böhmer/balu

Drei Spiele, drei Siege. Die SG Mudersbach/Brachbach ist perfekt in die Saison gestartet. Am Sonntag in Plettenberg will die Mannschaft um Timo Schlabach den Schwung mitnehmen.

Einen perfekten Saisonstart legte die SG Mudersbach/Brachbach in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) hin. Nach drei Spielen hat die Mannschaft um Trainer Timo Schlabach neun Punkte und ein Torverhältnis von 9:2 auf dem Konto. Aktuell ist die SG damit Tabellenführer, die Serie soll am Sonntag, 15 Uhr, beim TuS Plettenberg fortgesetzt werden.







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