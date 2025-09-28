6:2-Heimsieg für die SG Mudersbach erfüllt Pflichtaufgabe gegen Plettenberg 28.09.2025, 12:53 Uhr

i Jubel bei der SG Mudersbach/Brachbach: Durch den 6:2-Heimsieg gegen Türkiyemspor Plettenberg setzt sich die SG im Tabellenmittelfeld der Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) fest. Manfred Böhmer/balu

Die SG Mudersbach/Brachbach hat die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten Türkiyemspor Plettenberg erfüllt. Der 6:2-Heimsieg war nur kurz vor der Halbzeit gefährdet, als die SG ein bisschen zu fahrlässig agierte.

Die SG Mudersbach/Brachbach konnte ihr Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) gegen den Tabellenletzten Türkiyemspor Plettenberg mit 6:2 (3:2) gewinnen. Dabei war der Sieg aus Mudersbacher Sicht nur kurz vor der Halbzeit in Gefahr, als man das Spiel kurzzeitig aus der Hand gab.







