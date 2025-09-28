Die SG Mudersbach/Brachbach hat die Pflichtaufgabe gegen den Tabellenletzten Türkiyemspor Plettenberg erfüllt. Der 6:2-Heimsieg war nur kurz vor der Halbzeit gefährdet, als die SG ein bisschen zu fahrlässig agierte.
Die SG Mudersbach/Brachbach konnte ihr Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) gegen den Tabellenletzten Türkiyemspor Plettenberg mit 6:2 (3:2) gewinnen. Dabei war der Sieg aus Mudersbacher Sicht nur kurz vor der Halbzeit in Gefahr, als man das Spiel kurzzeitig aus der Hand gab.