Nach der 0:4-Niederlage letztes Wochenende, will die SG Mudersbach/Brachbach Wiedergutmachung leisten. Dass dies gegen den Kiersper SC schwer wird, ist Trainer Timo Schlabach bewusst. Dennoch setzt die SG vor allem auf den Heimvorteil.

In der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) empfängt die SG Mudersbach/Brachbach den Kiersper SC zum Heimspielauftakt. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, 15 Uhr, auf dem Hybridrasenplatz in Mudersbach. Die Elf von Trainer Timo Schlabach will gegen Kierspe das Gesicht aus der Vorwoche zeigen – allerdings nur das aus der ersten Halbzeit. Nach dem Spiel sprach der Mudersbacher Trainer von der besten Halbzeit unter seiner Leitung. Die zweite Halbzeit, in der die SG dann mit 0:4 verlor, soll schnell aus den Köpfen gestrichen werden. Der kommende Gegner hingegen gewann sein Auftaktspiel mit 3:1 gegen den SV Setzen. Schlabach weiß, dass eine gute Mannschaft auf Mudersbach zukommt.

„Da kommt einer der Topfavoriten auf uns zu. Kierspe hat letztes Jahr schon gezeigt, dass sie eine richtig gute Mannschaft sind. Zudem haben sie sich jetzt im Sommer noch ordentlich verstärkt“, weiß Schlabach die Qualitäten des Gegners einzuschätzen. „Sie werden auf jeden Fall um den Aufstieg mitspielen und die Saison irgendwo unter den ersten drei abschließen“, blickt er voraus.

„Wir wollen Wiedergutmachung leisten.“

Timo Schlabach, Trainer SG Mudersbach/Brachbach

Dennoch wollen die Kombinierten aus Mudersbach und Brachbach Wiedergutmachung leisten. „Wir spielen zu Hause, das müssen wir für uns nutzen. Zudem wollen wir die zweite Halbzeit aus der letzten Woche vergessen machen. Wir wollen Wiedergutmachung leisten“, betont Schlabach. „Wir müssen 90 Minuten alles geben und dann schauen wir nach dem Spiel mal, was dabei rumgekommen ist“, so der 44-Jährige.

Ein weiterer positiver Punkt für die SG: Im Vergleich zu letzter Woche gibt es keine Ausfälle, der Kader wird derselbe sein wie in der Vorwoche gegen den Aufsteiger aus Oberschelden. „Auch wenn es schwer wird, werden wir alles versuchen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Wenn wir uns voll in das Spiel reinkämpfen, können wir was holen. Jedes Spiel fängt ja bei 0:0 an“, blickt Schlabach voraus.