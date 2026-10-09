Die SG Mudersbach/Brachbach empfängt zum zweiten Mal in Folge den Spitzenreiter der Staffel 5 der Bezirksliga Westfalen. Am Sonntag kommt es bereits zur dritten Begegnung zwischen der SG und dem FC Eiserfeld in der laufenden Spielzeit.
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Nach dem 2:1-Auswärtserfolg beim Spitzenreiter SV Ottfingen hat die SG Mudersbach/Brachbach in der Vorwoche dafür gesorgt, dass es an der Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga Westfalen (Staffel 5) kaum enger zugehen könnte. Zwischen den punktgleichen Tabellenführern Ottfingen und Eiserfeld und dem Tabellenfünften aus Mudersbach liegt exakt ein Punkt.